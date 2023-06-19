Курс валют на 19 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 19 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці та у продажу не змінився. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

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В обмінниках долар втратив 4 копійки у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Курс євро додав 3 копійки у купівлі, а у продажу знизився на 7 копійок.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,25, євро — 40,60−40,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,98−40,36 грн/євро.

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