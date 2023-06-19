Минулої доби українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 220 450 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
630 російських окупантів, 12 БПЛА, 1 гелікоптер та 5 танків. Втрати ворога за 18 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7735 (+6) од,
- артилерійських систем — 3865 (+18) од,
- РСЗВ — 610 (+0) од,
- засоби ППО — 370 (+6) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3383 (+12),
- крилаті ракети - 1211 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка — 526 (+4).
Джерело: Мінфін
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