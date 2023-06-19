Індія збільшила імпорт російської нафти в 10 разів — Reuters

Імпорт нафти

Керівник державної нафтогазової компанії Індії Вінод Кумар розповів, що у 2021−2022 роках частка російського імпорту сирої нафти становила менш як 2%. Зараз же, вона зросла в 10 разів і становить приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.

«У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту більш глибокий: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що за поточний рік, тобто 23/24, цифри зростуть до 30%», — заявив Кумар.

Зазначається, що росія перенаправляє свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включаючи обмеження цін на нафту, після її вторгнення в Україну. Більшу частину купують Китай та Індія.

Нагадаємо

Імпорт російської нафти Індією, третім у світі імпортером сирої нафти, у травні сягнув історичного максимуму, оскільки покупці накинулися на поставки зі знижками, зменшивши попит на нафту з Близького Сходу та Африки (згідно з попередніми оцінками судноплавних трекерів).

росія перенаправляє свої поставки енергоносіїв від західних країн, які ввели обмеження і санкції на торгівлю з москвою, включно зі стелею ціни на нафту, після її вторгнення в Україну. Більшу частину російських енергоносіїв тепер купують Китай та Індія.