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13 квітня 2023, 9:10 Читать на русском

США надали Україні з початку війни $15,5 мільярда бюджетної підтримки

З початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати Америки надали Україні $15,5 млрд фінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у фейсбуці.

З початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати Америки надали Україні $15,5 млрд фінансової допомоги.
Фото: facebook/minfin.gov.ua

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Допомога США

«Сполучені Штати є найбільшими донорами фінансової допомоги для України. Обсяг прямої бюджетної підтримки сягає $15,5 млрд від початку повномасштабної війни», — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що у межах весняних зборів МВФ та Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з заступником Міністра фінансів США із міжнародних справ Джеєм Шамбо.

Сторони обговорили стан економіки України, співпрацю з міжнародними партнерами для фінансування швидкого відновлення, а також необхідність посилення санкційного тиску на країну-агресора.

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«Уряд України продовжує повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячний за ритмічність та прогнозованість надання коштів у цьому році, що дозволяє забезпечити своєчасне виконання бюджету», — зазначив Марченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
youknow
youknow
13 квітня 2023, 9:25
#
Гарні новини, дай Бог і надалі отримувати не меньше допомоги від партнерів
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0
MrDean
MrDean
13 квітня 2023, 10:24
#
Эх, мечты
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