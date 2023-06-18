На аукціоні Violity з’явився лот — 15 копійок 1992 року, різновиду — 1.1АА. Монета створена з магнітної сталі. Вартість лота — 30 тис. грн (або $834). Про це пише PaySpace Magazine.
В Україні продають на аукціоні рідкісну монету номіналом 15 копійок. Вартість — 30 тисяч (фото)
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Що відомо про монету
Екземпляри цього номіналу були пробними, партію свого часу викарбували з різних металів в обмеженій кількості, однак не затвердили для обігу. Тож знаходяться 15 копійок лише в особистих колекціях.
Серед інших особливостей лота — наявність чотирьох ягід, повністю гладкий гурт, а також видимі сліди зіткнення штампів (дуже рідкісний дефект).
Джерело: Мінфін
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