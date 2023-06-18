Ілон Маск заперечує інсайдерську торгівлю Dogecoin

Генеральний директор Tesla і SpaceX заявив, що не володіє криптовалютними гаманцями, які нібито використовувалися для операцій із криптовалютою Dogecoin . Про це пише New York Post.

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У чому звинуватили Маска

Раніше у червні інвестори звернулися до федерального суду Манхеттена, заявивши, що Ілон Маск використав свій вплив в інтернеті для маніпуляцій курсом мемної криптовалюти DOGE.

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Мільярдер писав твіти і вдавався до послуг інфлюєнсерів для просування Dogecoin, а 2021 року з'явився у програмі NBC Saturday Night Live, стверджують позивачі.

Ці рекламні трюки дозволили Маску прибутково торгувати монетами DOGE.

Позиція Маска

У листі, наданому журналістам The New York Post, Маск заперечує всі маніпуляції з DOGE.

«Ви безпідставно стверджуєте, що гаманці „належать“ Маску», — заявив адвокат Алекс Спіро. У позові цифрові гаманці, які, ймовірно, належать Маску і Tesla, пов'язані з трансакціями, скоєними з 3 по 6 квітня.

Саме в цей час соцмережа Twitter, що належить Маску, змінила логотип синього птаха на символ Dogecoin, собаку сіба-іну з мема. «Єдиною підставою для вашого твердження є те, що ці гаманці продавали Dogecoin на той час», — йдеться у листі адвоката.