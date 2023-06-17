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17 червня 2023, 14:09 Читать на русском

Приватбанк оголосив про проведення регламентних робіт процесингового центру: операції з картками будуть на паузі

В ніч на 18 червня 2023 року Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру. Про це повідомляє пресслужба банку.

В ніч на 18 червня 2023 року Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру.
Фото: agronews.ua

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«Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний „тайм-аут“ триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», — йдеться в повідомленні.

Зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.

Операції з картками

За даними банку, клієнти Привату роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше ніж 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Приватбанк відновить можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування з 22 червня. Ці операції були призупинені з кінця травня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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