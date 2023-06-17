НБУ оштрафував кредитну спілку «Наші люди»

Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафу до кредитної спілки «Наші Люди». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Причина штрафу

В НБУ зазначили, що компанія несвоєчасно подала інформацію на вимогу Національного банку. За це її оштрафовано на 1 700 грн.

Сплатити штрафну санкцію кредитна спілка повинна протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 16 червня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ знову оштрафував «Швидко гроші». Цього разу сума штрафу зросла до 2,3 млн грн.