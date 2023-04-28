Intel відзвітувала про найбільші в історії квартальні збитки

Американська компанія Intel, яка займається виробництвом мікросхем, зазнала найбільших в історії квартальних збитків на тлі скорочення попиту на ПК. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Для провідного світового виробника компʼютерних компонентів це вже другий збитковий квартал поспіль.

Зазначається, що чистий збиток компанії становив $2,76 млрд, або $0,66 у розрахунку на акцію, порівняно з чистим прибутком $8,11 млрд, або $1,98 на акцію, за аналогічний період роком раніше.

Квартальна виручка Intel впала в 1,6 раза — до $11,72 млрд за середнього прогнозу в $11,03 млрд.

Виручка підрозділу Client Computing Group (включає, зокрема, виробництво процесорів для ПК), скоротилася на 38% — до $5,8 млрд.

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Головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер заявив про «сигнали стабілізації ринку ПК». За його словами, скорочення запасів продукції відбувається відповідно до очікувань.

За даними International Data Corp., поставки ПК, які забезпечують значну частку доходу Intel, у першому кварталі впали на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначається, що споживачі почали активно купувати комп’ютери, смартфони та іншу електроніку на початку пандемії, але ситуація змінилася минулого року, коли люди повернулися до звичного способу життя.

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