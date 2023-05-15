Фонд держмайна продав минулого тижня на приватизаційних аукціонах об'єкти на загальну суму 126,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Фонд держмайна за тиждень заробив на приватизації понад 126 мільйонів гривень
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Надходження до бюджету
«З 8 по 12 травня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 126,1 млн грн. У 6 аукціонах взяли участь 62 підприємці, а завдяки конкуренції вартість активів зросла майже у 8 разів від стартової ціни», — йдеться в повідомленні.
Як зазначають у Фонді, найбільший попит викликали об'єкти нерухомості в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.
Серед проданих об'єктів — Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці.
Аукціони
Цього тижня ФДМУ планує провести 13 приватизаційних аукціонів. Підприємцям пропонується придбати адмінбудівлі на Івано-Франківщині та Тернопільщині, автотранспортне підприємство у Києві, комплекс будівель на березі Хаджибейського лиману та будівлю цеху у Житомирській області.
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