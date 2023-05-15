Фонд держмайна за тиждень заробив на приватизації понад 126 мільйонів гривень

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Надходження до бюджету

«З 8 по 12 травня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 126,1 млн грн. У 6 аукціонах взяли участь 62 підприємці, а завдяки конкуренції вартість активів зросла майже у 8 разів від стартової ціни», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Фонді, найбільший попит викликали об'єкти нерухомості в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Серед проданих об'єктів — Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці.

Аукціони

Цього тижня ФДМУ планує провести 13 приватизаційних аукціонів. Підприємцям пропонується придбати адмінбудівлі на Івано-Франківщині та Тернопільщині, автотранспортне підприємство у Києві, комплекс будівель на березі Хаджибейського лиману та будівлю цеху у Житомирській області.