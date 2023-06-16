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16 червня 2023, 11:26 Читать на русском

Акції Microsoft досягли історичного максимуму, JPMorgan чекає на корекцію на ринку акцій: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq додали 1,2%, а індекс Dow Jones — 1,3%.

Учасники ринку очікують, що підвищення процентних ставок у США добігло кінця, попри попередження з боку Федеральної резервної системи про необхідність подальшого підвищення.

Раніше, у середу, ФРС залишила відсоткові ставки без змін вперше після десяти послідовних підвищень, а також сигналізувала про те, що заплановано ще як мінімум два підвищення ставок, якщо економічна ситуація в Америці значно не зміниться.

Акції Азії зростають слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,6%, японський Nikkei додав 0,2%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI подорожчали на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0,4% та 0,7% відповідно.

Інвестори в Азії з оптимізмом зустріли рішення Банку Японії залишити відсоткові ставки без змін за ФРС.

Тим часом фондовий ринок Китаю отримав підтримку цього тижня завдяки тому, що центральний банк країни вперше за 10 місяців знизив вартість запозичення за середньостроковими кредитами, щоб допомогти прискорити відновлення другої за величиною економіки світу.

JPMorgan: ринок акцій знизиться на 5% найближчим часом

Ринкова корекція у найближчій перспективі пов'язана з тим, що протягом наступних кількох тижнів найбільші у світі керуючі капіталом, у тому числі суверенні пенсійні фонди, будуть проводити ребалансування своїх інвестиційних портфелів на тлі значного зростання ринку акцій.

За оцінками JPMorgan, у процесі майбутнього ребалансування керуючі фондами продадуть акцій на суму до $150 млрд на користь придбання облігацій. Ці дії можуть знизити вартість паперів на глобальному ринку акцій на 5%, попереджають експерти з найбільшого американського банку.

Пенсійні та суверенні фонди добробуту, як правило, ребалансують свої ринкові портфелі щокварталу, щоб зберегти 60% частку в акціях і 40% в облігаціях, зауважує Bloomberg.

Акції Microsoft досягли нового історичного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів папери Microsoft зросли більш ніж на 3%, закрившись на новому рекордному рівні $348,10. На цьому тлі ринкова капіталізація компанії сягнула $2,59 трлн.

Останнє зростання паперів американського розробника програмного забезпечення пов'язане з оптимізмом щодо перспектив технологій штучного інтелекту (ШІ).

Microsoft вважається лідером із впровадження технологій ШІ в індустрії програмного забезпечення завдяки величезним інвестиціям в OpenAI — розробника популярного чат-бота ChatGPT.

У четвер аналітики JPMorgan підвищили цільову ціну для акцій Microsoft, пославшись на те, що ажіотаж навколо штучного інтелекту стимулюватиме попит на продукти компанії.

Джерело: Мінфін
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