Курс валют на 16 червня: долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю, 16 червня, курс долара на готівковому ринку знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар втратив 3 копійки у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,25, євро — 40,50−40,83 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,04−40,42 грн/євро.

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