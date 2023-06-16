Частка Binance.US впала до мінімуму, BlackRock подасть заявку на запуск біткоін-ETF: що нового на ринку криптовалют

ЗМІ: BlackRock подасть заявку на запуск біткоін-ETF

Управляюча активами фірма BlackRock готується до подачі заявки на створення біткоін-ETF. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на свої джерела.

За даними видання, для реалізації ініціативи компанія використовує кастодіальний сервіс Coinbase Custody та дані спотового ринку криптовалютної біржі для ціноутворення.

BlackRock почала співпрацювати з платформою ще у серпні 2022 року. Тоді фірма, що управляє, надала клієнтам доступ до торгівлі цифровими активами через свою систему управління портфелем у рамках інтеграції з інституційним сервісом Coinbase Prime.

На сьогодні Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відхилила майже всі заявки на реєстрацію криптовалютних ETF.

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Coinbase уклала партнерство з розробниками гаманця Bitkey

Американська криптобіржа Coinbase уклала партнерство з некастодіальним гаманцем Bitkey, який розробляє компанія Block Джека Дорсі.

Користувачі Bitkey зможуть купувати, продавати та переводити біткоїн через Coinbase Pay на мобільний додаток або апаратний гаманець.

Платформа знаходиться на стадії бета-тестування, повноцінний запуск планується цього року.

Нова функціональність буде доступна користувачам Bitkey та Coinbase у США, Канаді, Великій Британії, Бразилії та Австралії.

Частка Binance.US на ринку США впала до мінімуму за весь час роботи — 2,7%

Частка ринку американського підрозділу біржі Binance у США становить 2,7%. Обсяг обміну на Binance.US знижувався протягом останніх трьох місяців. У березні показник становив $17,6 млн, у квітні — $15,2 млрд, а в травні — $5,9 млрд.

У квітні на Binance.US припадало 16,1% обсягів спотової торгівлі серед інших бірж із підтримкою долара США, однак у травні цей показник скоротився до 8,5%. Зараз він становить близько 5,4%, при цьому дані за червень неповні.

Celsius поверне кошти кредиторам у біткоїні та Ethereum

Кредиторам, що проходить через процедуру банкрутства, компанія Celsius Network конвертують альткоїни в біткоїн і Ethereum. Така пропозиція надійшла до суду від боржників платформи.

Така можливість буде непридатна для рахунків утримання та зберігання (Withhold & custody accounts). У разі схвалення конвертацію розпочнуть 1 липня.

План не вплине на суму вимоги кожного кредитора. Боржники докладуть зусиль для максимізації виплат.

Оновлену інформацію про конвертацію токенів буде включено до щомісячних звітів.

26 травня 2023 року переможцем тендеру на управління активами Celsius Network став консорціум Fahrenheit.

Його сформували венчурні компанії Arrington Capital та Proof Group, майнінгова компанія US Bitcoin Corp, а також індивідуальні інвестори Стівен Кокінос (екс-глава Algorand) та Раві Каз.

Згідно з заявкою, група створить нову публічну компанію з активами Celsius, що повністю належить кредиторам платформи.

Fahrenheit розподілить серед них ліквідні цифрові валюти на суму приблизно $500 млн. Створене підприємство візьме на себе управління альтернативними інвестиціями Celsius, кредитним портфелем та майнінговим бізнесом.