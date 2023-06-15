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15 червня 2023, 19:28 Читать на русском

Частка середньострокових депозитів у банках зросла до 76% — НБУ

Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців зросла з 47% у січні до 76% у травні, а частка терміново-гривневих депозитів у червні - на 5%, до 35%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу в четвер, 15 червня.

Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців зросла з 47% у січні до 76% у травні, а частка терміново-гривневих депозитів у червні - на 5%, до 35%.
Фото: finance.ua

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«Зараз ми бачимо за всіма індикаторами ефективності наших монетарних заходів досягнення тих параметрів, яких ми очікували. Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців в обігу із залученням нових строкових вкладів зросла до 76% у травні з близько 47% на початку року. Розвернувся тренд на зниження частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. У січні-червні 2023 року їхня частка зросла майже на 5% — до 35%», — зазначив Пишний.

Він наголосив, що розгорнутий тренд означає, що комплексно вжиті Нацбанком заходи досить рішуче прокомуніковані та є ефективними.

«Саме цю тенденцію, це важливий момент, ми маємо намір підтримати, зберігаючи високий рівень облікової ставки», — додав глава НБУ.

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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук також повідомив, що те, як реагує ринок депозитів банків на наші дії, цілком вкладається в очікування Нацбанку.

«Ми бачимо, що банки досить активно протягом останніх місяців піднімали відсоткові ставки за строковими депозитами. Наприклад лише в травні за строковими депозитами фізосіб середньозважена ставка зросла на 0,8 п. п. і зрозуміло, що зростали ставки за депозитами понад три місяці», — сказав Ніколайчук

Він пояснив, що таке підвищення давало банкам додаткові можливості і в контексті обов'язкового резервування, і в контексті доступу до депсертифікатів терміном три місяці зі ставкою на рівні облікової.

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Результатом цього стало продовження тренду на зростання частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. Ніколайчук також зазначив, що від початку року цей показник зріс із 30% до 35%.

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Джерело: Мінфін
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