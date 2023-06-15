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15 червня 2023, 18:20 Читать на русском

ТРЦ «Магелан» нарешті продали. За нього готові заплатити понад 620 мільйонів

15 червня відбулися торги з продажу київського ТРЦ «Магелан». Переможець аукціону готовий заплатити за нього понад 620 млн грн. Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.

15 червня відбулися торги з продажу київського ТРЦ «Магелан».

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Деталі аукціону

За актив змагалися 3 учасники, в ході торгів вартість активу зросла з 448,47 млн грн до більше ніж 620 млн грн.

У торгах взяли участь: ТОВ «Ай кью компані» з остаточною пропозицією 448 471 064 грн, ТОВ «Маркет-сервіс Голосіївський» з остаточною пропозицією 620 000 000 грн і сільського­сподарське товариство з обмеженою відповід­альністю «Птахоплемзавод «Коробівський» з остаточною пропозицією 620 001 000 грн, ця ставка і стала переможною.

Читайте: Фонд гарантування знову продає столичний ТРЦ «Магелан»

Згідно з даними «Опендатабот», компанія була заснована 26 серпня 2003 року. Статутний капітал становить 115 820 грн. Основний вид діяльності компанії — розведення свійської птиці.

Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7 806 000 грн та активи на суму 151 101 000 грн.

Власником, директором і керівником компанії є адвокат Сподін Сергій.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 червня 2023, 18:46
#
Ух ты! Вот это бизнес, вот это круто! Одесская площадь, «Теремки», единственный торговый центр от Чапаевки до «Республики» и до Гатного! Площадь 28800 м кв и 440 парко мест на стоянке. И цена — 620 млн грн. Считаем 1 метр кв. стоит около 500 евро!!! без паркомест.
Круто! Так держать «ПРОЗОРО»!
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0
TsykalSergey
TsykalSergey
15 червня 2023, 21:03
#
Пакро мiсця не належать ТРЦ Магелан!
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