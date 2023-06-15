ТРЦ «Магелан» нарешті продали. За нього готові заплатити понад 620 мільйонів

15 червня відбулися торги з продажу київського ТРЦ «Магелан». Переможець аукціону готовий заплатити за нього понад 620 млн грн. Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.

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Деталі аукціону

За актив змагалися 3 учасники, в ході торгів вартість активу зросла з 448,47 млн грн до більше ніж 620 млн грн.

У торгах взяли участь: ТОВ «Ай кью компані» з остаточною пропозицією 448 471 064 грн, ТОВ «Маркет-сервіс Голосіївський» з остаточною пропозицією 620 000 000 грн і сільського­сподарське товариство з обмеженою відповід­альністю «Птахоплемзавод «Коробівський» з остаточною пропозицією 620 001 000 грн, ця ставка і стала переможною.

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Згідно з даними «Опендатабот», компанія була заснована 26 серпня 2003 року. Статутний капітал становить 115 820 грн. Основний вид діяльності компанії — розведення свійської птиці.

Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7 806 000 грн та активи на суму 151 101 000 грн.

Власником, директором і керівником компанії є адвокат Сподін Сергій.

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