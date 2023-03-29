13-та спроба: Фонд гарантування знову продає столичний ТРЦ «Магелан»

Торги відбудуться 12 квітня в системі «Prozorro.Продажі».

Одним лотом на продаж виставлено:

Торгівельно-розважальний центр «Магелан», площею понад 28,5 тис. кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

майновий комплекс, площею 13 041,3 кв. м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Початкова ціна лоту становить 790,95 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «МР Банк».

Ліквідація російських банків

Після вторгнення РФ в Україну, Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати всі банки, які мають російський капітал. Йдеться про «Міжнародний резервний банк» (МР Банк) — це колишня «дочка» Сбєрбанку в Україні. 100% банку належить ПАТ «Сбєрбанк Росії».

Також ліцензії позбавили Промінвестбанк, який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ». Фонд гарантування вкладів 18 березня почав виплачувати кошти українцям, які тримали гроші у Промінвестбанку.