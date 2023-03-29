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29 березня 2023, 15:33 Читать на русском

13-та спроба: Фонд гарантування знову продає столичний ТРЦ «Магелан»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставив на аукціон активи неплатоспроможного «МР Банку» (раніше — «Сбєрбанк»), які включають дебіторську заборгованість та об'єкти нерухомості, зокрема — торгівельно-розважальний центр «Магелан» у Києві. Як повідомляє пресслужба Фонду, це буде вже 13-та спроба продати актив.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставив на аукціон активи неплатоспроможного «МР Банку» (раніше — «Сбєрбанк»), які включають дебіторську заборгованість та об'єкти нерухомості, зокрема — торгівельно-розважальний центр «Магелан» у Києві.
Фото: focus.ua

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Що відомо

Торги відбудуться 12 квітня в системі «Prozorro.Продажі».

Одним лотом на продаж виставлено:

  • Торгівельно-розважальний центр «Магелан», площею понад 28,5 тис. кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;
  • права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
  • майновий комплекс, площею 13 041,3 кв. м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Початкова ціна лоту становить 790,95 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «МР Банк».

Ліквідація російських банків

Після вторгнення РФ в Україну, Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати всі банки, які мають російський капітал. Йдеться про «Міжнародний резервний банк» (МР Банк) — це колишня «дочка» Сбєрбанку в Україні. 100% банку належить ПАТ «Сбєрбанк Росії».

Також ліцензії позбавили Промінвестбанк, який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ». Фонд гарантування вкладів 18 березня почав виплачувати кошти українцям, які тримали гроші у Промінвестбанку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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