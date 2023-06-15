Кабмін затвердив експериментальний механізм швидкого надання житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка в межах експериментального проєкту дає можливість максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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«Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії в разі призначення.

Після того органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно зберуть та опрацюють відомості, необхідні для призначення виплати.

«Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви — максимально автоматизовано», — йдеться в повідомленні.

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Подача звернення в електронній формі

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати:

в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України,

у мобільному застоснуку ПФУ,

на порталі «Дія».

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та ЦНАП.

«Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти», — зазначили у Мінсоцполітики.

Форма заяви

Форма заяви максимально спрощується. Необхідно буде внести лише інформацію про членів вашого домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який бажаєте отримувати виплату.

Потім визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява — паперова).

Решту інформації Пенсійний фонд отримуватиме з реєстрів та баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.