Після завершення опалювального сезону кількість субсидіантів та розмір субсидії на комунальні послуги зменшиться, адже з переліку послуг, вартість яких компенсує держава, виключать опалення до наступного сезону. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Субсидія на оплату ЖКГ стане менше: в чому причина
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Що відомо
«Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону», — пояснюють у ПФУ.
Йдеться про субсидію на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення.
Її розмір розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Джерело: Мінфін
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