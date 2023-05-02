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2 травня 2023, 11:28 Читать на русском

Субсидія на оплату ЖКГ стане менше: в чому причина

Після завершення опалювального сезону кількість субсидіантів та розмір субсидії на комунальні послуги зменшиться, адже з переліку послуг, вартість яких компенсує держава, виключать опалення до наступного сезону. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Після завершення опалювального сезону кількість субсидіантів та розмір субсидії на комунальні послуги зменшиться, адже з переліку послуг, вартість яких компенсує держава, виключать опалення до наступного сезону.
Фото: biz.today.ua

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Що відомо

«Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону», — пояснюють у ПФУ.

Йдеться про субсидію на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення.

Її розмір розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
2 травня 2023, 12:02
#
Зради немає:)) От провокатори:)
+
0
zig4free
zig4free
2 травня 2023, 12:14
#
Как говориться субсудии — это Ukrainian Global Mahination
+
+15
Gts 18
Gts 18
2 травня 2023, 13:18
#
Причина в том что мамкин криптотрейдЫр и по совместительству инвестор в 5 грамм золота и 100 грамм серебра, стал покупать более дорогой беляш на остановке своей маршрутки. В связи с чем, было принято решение уменьшить субсидию его бабки с которой он проживает.
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