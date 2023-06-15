Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. В результаті, американський автовиробник додав до своєї вартості близько $240 млрд. Про це повідомляє Reuters.
Акції Tesla досягли рекордної 13-денної серії зростання. Компанія подорожчала на $240 мільярдів
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Під час цієї серії акції Tesla зросли більш ніж на 40%, що підвищило її ринкову вартість приблизно до $814 млрд.
Приріст ринкової капіталізації склав близько $240 млрд. Це більше, ніж повна вартість японської компанії Toyota, яка є другою за вартістю автовиробником в усьому світі.
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Зазначається, що акції почали зростати після прийняття американськими автовиробниками Ford і General Motors системи зарядки Tesla. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.
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