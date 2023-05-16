Фонд Сороса продав акції Tesla та зробив ставку на Netflix та Walmart

Портфель Сороса

Згідно з даними сервісу WhileWisdom, що відстежує операції найбільших фондів США, найбільша частка в портфелі Сороса належить паперам фармацевтичної компанії Horizon Therapeutics (5,54% від портфеля).

Також велику частку в портфелі Soros Fund Management мають папери інвестиційного фонду корпоративних облігацій iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (4,09%) та акції Alphabet (2,27%). Усього частку топ-10 паперів фонду припадає 28,3% всієї вартості портфеля. Загальна вартість інвестпортфеля фонду на 31 березня 2023 року становила $6,49 млрд.

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