Курс валют на 15 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,40 грн. Євро купують за 40,07 грн, а продають за 40,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,35, євро — 40,50−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,93 грн/євро.

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