У четвер, 15 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 5 копійок, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці додало 7 копійок, а у продажу 10 копійок.
Курс валют на 15 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
В обмінниках долар втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,40 грн. Євро купують за 40,07 грн, а продають за 40,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,35, євро — 40,50−40,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,93 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі