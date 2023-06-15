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15 червня 2023, 9:45 Читать на русском

25 тисяч посилок за 5 місяців. Українці активно беруть у кредит посилки у відділеннях Нової пошти

За пʼять місяців посилкою у кредит скористалось 25 000 українців у відділеннях Нової пошти. Послугу надає міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, який входить до групи компаній «Нова пошта», йдеться у повідомленні компанії.

За пʼять місяців посилкою у кредит скористалось 25 000 українців у відділеннях Нової пошти.

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Які посилки беруть у кредит

Найчастіше у посилках, які оформлюються у кредит, українці замовляють одяг, взуття та техніку. Середній чек складає 6 200 грн.

Найбільше цією послугою користуються мешканці Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо

У відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою.

Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується в залежності від кредитного ліміту кожного клієнта.

Розрахувати його можна самостійно у мобільному додатку або у відділенні Нової пошти. Кредитний ліміт для клієнтів, які вже брали кредит і повернули його вчасно, складає 100 тис. грн, а для нових клієнтів — ліміт 50 тис. грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
bonv
bonv
15 червня 2023, 10:27
#
Для чого брати посилку в кредит?:)
+
0
Moettke
Moettke
15 червня 2023, 11:03
#
Брать в кредит всё что в посылке, тот же самый кредит как в магазине, но документы оформлять на почте и ей оплачивать.
+
0
brigadirius
brigadirius
15 червня 2023, 10:41
#
А ковбасу ще в кредит не беруть.
+
0
Moettke
Moettke
15 червня 2023, 11:06
#
Речь идёт про то, что в посылке. Если магазин не имеет возможность дать в кредит, но отправка наложенным платежом есть, то можно любой товар/ы взять в кредит
+
+15
eurousa
eurousa
15 червня 2023, 11:06
#
Тобто купують непотріб за гроші, яких немає - все як книжка пише
+
0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
15 червня 2023, 11:57
#
Скоро и интимные услуги на трассе будут в кредит.
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