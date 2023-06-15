За пʼять місяців посилкою у кредит скористалось 25 000 українців у відділеннях Нової пошти. Послугу надає міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, який входить до групи компаній «Нова пошта», йдеться у повідомленні компанії.
25 тисяч посилок за 5 місяців. Українці активно беруть у кредит посилки у відділеннях Нової пошти
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Які посилки беруть у кредит
Найчастіше у посилках, які оформлюються у кредит, українці замовляють одяг, взуття та техніку. Середній чек складає 6 200 грн.
Найбільше цією послугою користуються мешканці Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо
У відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою.
Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується в залежності від кредитного ліміту кожного клієнта.
Розрахувати його можна самостійно у мобільному додатку або у відділенні Нової пошти. Кредитний ліміт для клієнтів, які вже брали кредит і повернули його вчасно, складає 100 тис. грн, а для нових клієнтів — ліміт 50 тис. грн.
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