Три країни Європи виділили 65 мільйонів євро у спецфонд Світового банку для України

Що відомо

Йдеться про фонд URTF — Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше.

Ісландія надає 500 млн ісландських крон — близько $3,6 млн, Латвія — 2 млн євро, Нідерланди — 60 млн євро.

Загальний обсяг фінансування URTF досяг понад $920 млн.

Куди підуть кошти

Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.

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Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.

Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.