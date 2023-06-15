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15 червня 2023, 8:59 Читать на русском

Три країни Європи виділили 65 мільйонів євро у спецфонд Світового банку для України

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України. Про це повідомили у пресслужбі банку, пише «Європейська правда».

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.

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Що відомо

Йдеться про фонд URTF — Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше.

Ісландія надає 500 млн ісландських крон — близько $3,6 млн, Латвія — 2 млн євро, Нідерланди — 60 млн євро.

Загальний обсяг фінансування URTF досяг понад $920 млн.

Куди підуть кошти

Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.

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Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.

Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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