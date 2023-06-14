У січні-квітні Україна експортувала товарів на більше ніж $13 мільярдів

У січні-квітні 2023 року Україна експортувала товарів на $13,3 млрд, що на 19,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За підсумками першого кварталу експорт становив $10,3 млрд (мінус 26,1% проти січня-березня 2022 року).

Імпорт товарів у січні-квітні зріс у річному обчислені на 21,5% до $20,3 млрд.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $7,04 млрд (у січні-квітні 2022 року також негативне — $177,2 млн, у січні-березні 2023 року — $5,39 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,65 (у січні-квітні 2022 року — 0,99).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 218 країн світу.

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Збільшення експорту

Україна збільшила експорт:

зернових (+11% до січня-квітня 2022 року),

готових харчових продуктів (+10%),

фармацевтичної продукції (+35,5%).