У січні-квітні 2023 року Україна експортувала товарів на $13,3 млрд, що на 19,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
У січні-квітні Україна експортувала товарів на більше ніж $13 мільярдів
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За підсумками першого кварталу експорт становив $10,3 млрд (мінус 26,1% проти січня-березня 2022 року).
Імпорт товарів у січні-квітні зріс у річному обчислені на 21,5% до $20,3 млрд.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $7,04 млрд (у січні-квітні 2022 року також негативне — $177,2 млн, у січні-березні 2023 року — $5,39 млрд).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,65 (у січні-квітні 2022 року — 0,99).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 218 країн світу.
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Збільшення експорту
Україна збільшила експорт:
- зернових (+11% до січня-квітня 2022 року),
- готових харчових продуктів (+10%),
- фармацевтичної продукції (+35,5%).
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