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29 травня 2023, 11:39 Читать на русском

Україна торік експортувала до ЄС товарів майже на $28 мільярдів

Україна торік ввезла до країн Євросоюзу товарів майже на $28 млрд, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна торік ввезла до країн Євросоюзу товарів майже на $28 млрд, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни.

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Скільки експортувала Україна

«ЄС — ключовий для України торговий партнер. На європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту. Минулого року ми ввезли до країн ЄС товарів майже на $28 млрд, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни», — зазначив Шмигаль.

За його словами, цього Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це ресурси на пріоритетні бюджетні видатки, зокрема на зарплати та пенсії.

«Днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування. Мета — синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями. Нагадаю, що програма розрахована на чотири роки, має обсяг $15,6 млрд, перший транш — $2,7 млрд — уже надійшов до держбюджету», — додав глава уряду.

«Економічний безвіз»

«Мінфін» писав, що Європейська Рада продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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