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14 червня 2023, 19:40 Читать на русском

Nvidia заморозила викуп акцій до початку ралі

Минулого року Nvidia здійснила кілька викупів акцій напередодні цього ралі, викликаного ажіотажем навколо штучного інтелекту. Тепер виробник чіпів привернув увагу тим, що перестав викуповувати акції. Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого року Nvidia здійснила кілька викупів акцій напередодні цього ралі, викликаного ажіотажем навколо штучного інтелекту.
Фото: finance.ua

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Після трирічної перерви Nvidia витратила понад $10 млрд на викуп акцій минулого фінансового року, тобто в той період, що збігся з різким падінням ціни акцій компанії.

Ця покупка виявилася досить доречною, оскільки акції Nvidia зросли цього року до $410 минулого вівторка, що більш ніж удвічі перевищує їхню середню ціну з початку року.

Також зростання витрат компанії цього року припинилося через ставки на те, що Nvidia стане одним з найбільших бенефіціарів зростання інвестицій в інструменти штучного інтелекту. Попри дозвіл на зворотний викуп понад $7 млрд, Nvidia не робила викуп акцій у першому кварталі фінансового року.

Для заморожування зворотного викупу разом із недавнім продажем акцій інсайдерами компанії було дуже точно розраховано час.

За даними Bloomberg, акції Nvidia оцінюється в 46 разів вище за прогнозований прибуток протягом наступного року. Аналітики схожі на думці про те, що викуп акцій Nvidia був зроблений в дуже вдалий момент, що говорить про те, що компанія приділяє пильну увагу ціні.

І хоча не всі інвестори розглядають паузу у викупі як ознаку того, що акції можуть бути переоцінені, Nvidia може інвестувати у себе в майбутньому.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Nvidia 30 травня стала першим виробником чіпів, що приєднався до клубу компаній з капіталом $1 трлн. З жовтня Nvidia зросла приблизно на 200%.

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Джерело: Мінфін
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