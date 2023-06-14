Кабмін скасував обов’язкове експертне дослідження при перереєстрації авто

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-за кордону вперше. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Відповідна постанова набирає чинності з моменту її опублікування, але поки що цього не сталось, уточнив він.

«Таким чином, процедура купівлі-продажу транспортного засобу стає ще зручнішою: необхідно буде отримати талон е-запису на отримання послуг в сервісному центрі МВС на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу в адміністратора, надавши повний пакет необхідних документів для отримання такої послуги», — зазначили в відомстві.

Тепер перереєстрація триватиме близько 25 хв.

За бажанням продавця або покупця можна буде провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього і отримати все ж висновок Експертної служби МВС або іншої державної спеціалізованої установи, що проводить судово-експертну діяльність і яка має кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями. Такий висновок є чинним 10 днів.

«Передусім ми прагнемо надати можливість особі здійснювати усвідомлений вибір щодо порядку, місця, способу, формату отримання послуги, з огляду на що відповідний державний орган має запропонувати різні варіанти. Водночас вважаємо за доцільне інформувати громадян про потенційні ризики та шляхи їх уникнення», — пояснив заступник глави МВС Богдан Драп’ятий.

Він наголосив, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля.

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При проведенні експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів Експертна служба МВС у 2022 році виявила 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року — 381.

Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Тому для них обов’язковість експертного дослідження зберігається.

«Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень», — заявив Драп’ятий.