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14 червня 2023, 17:53 Читать на русском

АРМА передало газову компанію Коломойського в управління Укрнафті

ПАТ «Укрнафта» та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами — корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов’язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

ПАТ «Укрнафта» та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами — корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов’язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.
Фото: АРМА

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Зокрема, йдеться про ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт.

Укрнафта приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким Укрнафта та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.

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Нагадаємо

Кабінет Міністрів України Розпорядженням № 454-р від 23 травня 2023 року погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ «Укрнафта» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме — корпоративних прав в статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1».

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Джерело: Мінфін
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