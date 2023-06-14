АРМА передало газову компанію Коломойського в управління Укрнафті

ПАТ «Укрнафта» та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами — корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов’язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема, йдеться про ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт.

Укрнафта приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким Укрнафта та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.

Читайте також: АРМА планує цьогоріч перерахувати до бюджету 1,4 мільярда. Звідки візьмуть кошти

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України Розпорядженням № 454-р від 23 травня 2023 року погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ «Укрнафта» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме — корпоративних прав в статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1».