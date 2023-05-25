Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) прогнозує, що за підсумками 2023 року до державного бюджету буде перераховано 1,4 млрд грн. Про це розповів т. в. о. голови Агентства Дмитро Жоравович, повідомляє Укрінформ.
АРМА планує цьогоріч перерахувати до бюджету 1,4 мільярда. Звідки візьмуть кошти
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Звідки надійдуть кошти
«Ми знаходимо управителів та укладаємо договори управління, при цьому йдеться й про галузеутворюючі підприємства та компанії національного масштабу. У разі успішного використання арештованих активів у своїй господарській діяльності обрані управителі сплачують значні суми надходжень до державного бюджету», — сказав Жоравович.
За його словами, відповідно до наданих управителями програм, сукупні прогнозовані доходи бюджету становлять 117 млн грн на місяць.
«Відповідно, у річному вимірі, маємо очікуваний дохід на рівні 1,4 млрд грн», — додав очільник АРМА.
Він уточнив, що таку суму вдасться перерахувати за умов стабільності арештів активів, сприятливої ситуації на ринку та за відсутності додаткових ризиків і негативних чинників.
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