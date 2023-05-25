АРМА планує цьогоріч перерахувати до бюджету 1,4 мільярда. Звідки візьмуть кошти

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звідки надійдуть кошти

«Ми знаходимо управителів та укладаємо договори управління, при цьому йдеться й про галузеутворюючі підприємства та компанії національного масштабу. У разі успішного використання арештованих активів у своїй господарській діяльності обрані управителі сплачують значні суми надходжень до державного бюджету», — сказав Жоравович.

За його словами, відповідно до наданих управителями програм, сукупні прогнозовані доходи бюджету становлять 117 млн грн на місяць.

«Відповідно, у річному вимірі, маємо очікуваний дохід на рівні 1,4 млрд грн», — додав очільник АРМА.

Він уточнив, що таку суму вдасться перерахувати за умов стабільності арештів активів, сприятливої ситуації на ринку та за відсутності додаткових ризиків і негативних чинників.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.