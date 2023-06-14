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14 червня 2023, 16:24 Читать на русском

Держава надаватиме підтримку новоствореному бізнесу за працевлаштування переселенців

Новостворений бізнес зможе скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію. Відповідні зміни до порядку надання такої компенсації були ухвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 6 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новостворений бізнес зможе скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію.
Фото: slovoidilo.ua

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«Програма фінансового стимулювання роботодавців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців — одна з комплексу заходів уряду, спрямованих на підтримку ВПО та покращення ситуації на ринку праці», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, лише з початку цього року компенсацію від держави за працевлаштування переселенців отримали понад 3,5 тисячі підприємців, які надали роботу майже 7 тисячам українців, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів. Загалом їм вже перераховано 78 млн грн.

«Зміни до умов програми дозволять отримувати таку компенсацію і новоствореному бізнесу, який забезпечує роботою ВПО», — додала Бережна.

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Хто може отримати компенсацію

Зокрема, змінами до порядку надання компенсації передбачається, що:

  • отримати компенсацію за працевлаштування ВПО може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення — для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітній період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як було раніше;
  • компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус після введення воєнного стану;
  • посилюється контроль за дотриманням умов дії програми — відтепер центри зайнятості запроваджують моніторинг збереження зайнятості працівників.

Нагадаємо

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

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Джерело: Мінфін
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