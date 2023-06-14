Британія та ЄС не дійшли згоди щодо того, куди підуть $2,9 мільярда від продажу «Челсі» Абрамовича

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 червня 2023, 14:31 Читать на русском

Британія та ЄС не дійшли згоди щодо того, куди підуть $2,9 мільярда від продажу «Челсі» Абрамовича

У Великій Британії та Європейському Союзі виникли розбіжності щодо того, як використати 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу. Про це повідомляє The Telegraph.

У Великій Британії та Європейському Союзі виникли розбіжності щодо того, як використати 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За інформацією джерел, коли Абрамович продав клуб майже 13 місяців тому, угодою передбачалося, що гроші будуть спрямовані на допомогу жертвам війни в Україні, а також на підтримку довгострокових робіт з відновлення.

Однак кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через консультації між британським урядом та ЄС.

ЄС наполягає на тому, щоб гроші були направлені безпосередньо на відбудову України, а не на тих, хто постраждав від війни. Незалежний фонд, створений Майком Пенроузом, колишнім виконавчим директором Unicef у Великій Британії, не розуміє позиції уряду щодо цього питання. Фонд готовий розпочати роботу відразу після отримання коштів, оскільки гуманітарна криза в Україні загострилася після підриву Каховської ГЕС Росією.

Читайте також: Акції «Манчестер Юнайтед» досягли двомісячного максимуму на тлі новин про продаж катарському шейху

Видання звернулося до уряду для пояснення затримок, але там відмовилися назвати ЄС причиною.

«Доходи від продажу футбольного клубу „Челсі“ заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, а незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей на гуманітарні цілі в Україні. Потім потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб переказати кошти у фонд», — зазначила представник уряду.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами