Британія та ЄС не дійшли згоди щодо того, куди підуть $2,9 мільярда від продажу «Челсі» Абрамовича

У Великій Британії та Європейському Союзі виникли розбіжності щодо того, як використати 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу. Про це повідомляє The Telegraph.

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За інформацією джерел, коли Абрамович продав клуб майже 13 місяців тому, угодою передбачалося, що гроші будуть спрямовані на допомогу жертвам війни в Україні, а також на підтримку довгострокових робіт з відновлення.

Однак кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через консультації між британським урядом та ЄС.

ЄС наполягає на тому, щоб гроші були направлені безпосередньо на відбудову України, а не на тих, хто постраждав від війни. Незалежний фонд, створений Майком Пенроузом, колишнім виконавчим директором Unicef у Великій Британії, не розуміє позиції уряду щодо цього питання. Фонд готовий розпочати роботу відразу після отримання коштів, оскільки гуманітарна криза в Україні загострилася після підриву Каховської ГЕС Росією.

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Видання звернулося до уряду для пояснення затримок, але там відмовилися назвати ЄС причиною.

«Доходи від продажу футбольного клубу „Челсі“ заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, а незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей на гуманітарні цілі в Україні. Потім потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб переказати кошти у фонд», — зазначила представник уряду.