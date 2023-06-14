У середу, 14 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці не змінився, а у продажу зріс на 8 копійок. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 8 копійок.
Курс валют на 14 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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В обмінниках долар не змінився у купівлі та подорожчав на 8 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,35 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,40, євро — 40,36−40,67 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,44−39,83 грн/євро.
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