Курс валют на 14 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар не змінився у купівлі та подорожчав на 8 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,35 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,40, євро — 40,36−40,67 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,44−39,83 грн/євро.

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