Вкладення Баффета в японські компанії зросли на $17 мільярдів за три роки

Вкладення Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 5 найбільших японських компаній, які називаються «Сого Сьося», менш ніж за 3 роки зросли приблизно з 5% до 7,4% і майже на $17 млрд, пише Business Insider.

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Як змінилася вартість акцій

Акції всіх 5 компаній зросли в середньому більш ніж на 180%, відколи Баффет розкрив свою ставку на них.

Несподівана ставка Баффета на 5 японських компаній збільшилася майже втричі до $17 млрд менш ніж за 3 роки, тому що їхні акції злетіли до багаторічних максимумів.

Тим дивовижнішими були кроки Баффета та його корпорації Berkshire Hathaway, оскільки він здебільшого інвестує у США. Про свою ставку на Японію він розповів у серпні 2020 року. Це виявилися акції 5 японських торгових будинків — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui та Sumitomo. Berkshire збільшила ці позиції до близько 7,4% у всіх напрямках, про що повідомив Баффет у травні.

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Їхні акції зросли в середньому на 181% з моменту початкового оголошення про цю ставку Баффетом. В результаті активи Berkshire зросли в ціні з $6 млрд до приблизно $17 млрд на сьогодні.

9 із 15 найбільших пакетів акцій на кінець 2021 року коштували понад $4 млрд; 3 з його японських ставок сьогодні оцінюються навіть вище. Він купив їх завдяки їхній «сміхотворно» дешевій ціні, а також тому, що вони добре зарекомендували себе у знайомих Баффету галузях, орієнтованих на довгострокову перспективу.

Що таке «сого сьося»

«Сого сьося» (від японського компанією, що перекладається як «всеосяжні торгові фірми») — характерні для Японії універсальні торгові компанії, діяльність яких охоплює практично всі галузі економіки.

Вони займаються торгівлею, постачанням сировини, розробкою та виробництвом продукції. Торгові компанії, у тому числі інвестують у нафтові та газові проєкти у всьому світі.