Акції японських «сого сьося» в портфелі Баффета рекордно подорожчали

Акції японських торгових будинків, які раніше інвестував голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, цього тижня підскочили до рекордних значень. Котирування японських «сого сьося» пішли вгору після публікації сильних фінансових результатів та оголошення про зворотний викуп акцій, пише Bloomberg.

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Так, акції Mitsubishi під час торгів у середу, 10 травня, підскочили на 6,02%, до рекордних 5460 ієн ($40,35 за поточним курсом). Попиту на папери сприяло оголошення планів щодо зворотного викупу акцій на суму $2,2 млрд, а також звіт із вищим, ніж очікувалося, річним прибутком. Котирування ще двох японських «сого сьося» — Sumitomo та Itochu — оновили історичні максимуми за останні два дні.

При цьому папери, як і раніше, залишаються відносно дешевими, а капіталізація Mitsubishi і Sumitomo все ще нижча за балансову вартість компаній. До свого історичного максимуму виросли і папери Mitsui & Co, а акції Marubeni досягли його ще в середині квітня — обидва емітенти є в портфелі Berkshire Hathaway. Читайте: Доля долара та найкраща інвестиція: що сказав Баффет на зборах Berkshire Інвестиції Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в п'ять японських «сого сьося» (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co та Sumitomo) влітку 2020 року. Тоді конгломерат придбав трохи більше 5% акцій у кожній із них, вклавши загалом $6,22 млрд. Berkshire Hathaway заявляла, що інвестиції в японські торгові будинки розраховані на довгострокову перспективу і частки можуть зрости до 9,9%. Восени 2022 року Баффет збільшив ставку на «сого сьося», частка Berkshire Hathaway у компаніях зросла як мінімум до 6%. У квітні цього року Баффет пояснив, що інвестував у компанії, оскільки їхні акції торгувалися «за кумедними цінами». Глава Berkshire Hathaway повідомив, що конгломерат придбає ще більше акцій, тримати їх планується від 10 до 20 років.

Що таке «сого сьося»

«Сого сьося» (перекладається як «всеосяжні торгові фірми») — характерні для Японії універсальні торгові компанії, діяльність яких охоплює практично всі галузі економіки.

Вони займаються торгівлею, постачанням сировини, розробкою та виробництвом продукції. Торгові компанії, у тому числі інвестують у нафтові та газові проєкти у всьому світі.

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