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14 червня 2023, 11:32 Читать на русском

ЄЦБ закликав банки єврозони, що працюють в росії, залишати країну

Європейський Центробанк (ЄЦБ) закликав банки з країн єврозони, які продовжують працювати в росії, якнайшвидше піти з російського ринку. Про це заявив голова Наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа. Reuters назвав це «рідкісним, чітко вираженим закликом» ЄЦБ до банків припиняти роботу в росії.

Європейський Центробанк (ЄЦБ) закликав банки з країн єврозони, які продовжують працювати в Росії, якнайшвидше піти з російського ринку.

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Сигнал банкам

«Я думаю, що для банків дуже важливо залишатися зосередженими на подальшому скороченні їхньої схильності до ризиків і в ідеалі — піти з ринку якнайшвидше. Це процес, який ми не тільки схвалюємо, а й наполегливо вимагаємо від банків проходити, тому що продовження діяльності в росії пов'язане з величезним ризиком репутації», — заявив Енріа у викладі Reuters.

За словами Енріа, європейські банки «не видають нові кредити», а продати їх російські «дочки» складно через вимоги російської влади, серед яких схвалення президента. Однак робити подальші дії необхідно, підкреслив Енріа.

Хто працює в росії

У росії продовжують працювати підрозділи кількох іноземних банків із єврозони, серед яких Райффайзенбанк та ЮніКредит Банк — «дочки» австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) та італійського UniCredit.

Обидва європейські банки стверджують, що вони скорочують обсяги свого бізнесу в росії, але вони відіграють важливу роль для російської економіки, написав Reuters.

На початку травня RBI повідомив, що призупинив дію всіх рахунків банків-кореспондентів з росії, за винятком своєї російської «дочки».

Там же йшлося, що RBI вивчає можливі варіанти майбутнього російського бізнесу, які можуть вилитися у його продаж чи відокремлення від головної структури. Хоча ділова активність RBI у росії скорочуватиметься, банк продовжить здійснювати в росії деякі банківські операції, щоб відповідати вимогам банківської ліцензії та підтримувати клієнтів, заявляв банк.

RBI почав готуватися до відділення російської «дочки» до окремої компанії після того, як за кілька місяців не зміг знайти покупця, повідомив 23 травня Reuters з посиланням на джерела.

У разі відділення Райффайзенбанку поточні акціонери RBI стануть акціонерами та нової структури, папери якої розмістять на Віденській біржі: кожен отримає по одній акції на кожний папір RBI, яким вони володіють зараз, пише агентство.

Представник RBI тоді заявив Reuters, що банк «продовжуватиме просувати потенційні угоди, які призведуть до продажу або відділення Райффайзенбанку росія».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
14 червня 2023, 11:43
#
Дістали вже кормільці.
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