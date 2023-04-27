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27 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

Україна оновить регулювання криптовалют — ЗМІ

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів.
Фото: pixabay.com

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Нове законодавство може бути ухвалене до кінця року і безпосередньо впливатиме на крипторинок України.

Над новим законопроєктом працює робоча група, до якої увійшли фахівці Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства цифрової трансформації, Нацбанку, фінансового комітету Верховної Ради, правоохоронці, гравці крипторинку, а компанії Ernst & Young та USAID Financial Sector Reform консультують проєкт.

Після того, як законопроєкт буде написаний, його має схвалити НБУ. За потреби регулятор також може внести свої корективи. Наразі Нацбанк ще не отримав законопроєкт для опрацювання, зазначив заступник глави НБУ Олексій Шабан.

Документ можуть подати на розгляд парламенту влітку, а ухвалити — до кінця року, розповів перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Автори законопроєкту взяли ключові підходи, структуру та визначення з нещодавно ухваленого Європарламентом регламенту регулювання криптоактивів МiСА (Markets in Crypto-assets). Тому документ буде адаптований до євронорм, каже Железняк.

Законопроєкт зафіксує максимально детальні формулювання термінів і понять про віртуальні активи та опише механізм їх оподаткування. Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній (ухвалений наприкінці 2021 року), а регулювання ринку перейде від Мінцифри до НКЦПФР.

За словами Железняка, законопроєкт, найвірогідніше, оподатковуватиме криптовалюти після виведення її у фіатні валюти, тоді як процеси в межах криптобірж та також приріст капіталу після продажу криптоактивів не підпадатимуть під оподаткування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+33
godvinik
godvinik
27 квітня 2023, 10:06
#
Ви корупцію не можете регулювати, куди там кеба до криптовалют. Директива з ЕС прийшла душити крипту.
+
0
FogBRD
FogBRD
27 квітня 2023, 11:18
#
Как раз методы ограничения действуют хорошо.
+
+18
Kharakternyk
Kharakternyk
27 квітня 2023, 10:19
#
Надіємося, що до кінця року вже відсвʼяткуємо перемогу і всі закони буде приймати вже нова ВР, без зрадників, корупціонерів і інородців, а сформована із справжніх патріотів та героїв України.
+
+6
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
27 квітня 2023, 10:36
#
Надейся) после победы прийдут силовики к власти и там хз что будет)
+
+6
Kharakternyk
Kharakternyk
27 квітня 2023, 11:21
#
Ігор Валерійович, любов вже вбили, віру добиваєте, не вбивайте хоча б надію:)
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
27 квітня 2023, 12:44
#
Чем реальней мы будем мыслить, тем реальней у нас будут надежды)
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