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13 червня 2023, 19:16 Читать на русском

Великі зернові трейдери Bunge та Viterra оголосили про злиття. Вартість угоди становить $8,2 мільярда

Американський зерновий трейдер Bunge Limited оголосив про злиття з Viterra Limited. Об'єднана компанія оцінюватиметься у $34 млрд і наблизить Bunge до основних конкурентів — Archer-Daniels-Midland та Cargill. Про це повідомляє Reuters.

Американський зерновий трейдер Bunge Limited оголосив про злиття з Viterra Limited.
Фото: facebook.com/Bunge

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Умови угоди

За умовами угоди, акціонери Viterra отримають близько 65,6 млн акцій Bunge на загальну суму близько $6,2 млрд та приблизно $2 млрд грошима, йдеться у пресрелізі Bunge.

У межах операції Bunge візьме на себе борг Viterra у розмірі $9,8 млрд.

Після закриття угоди акціонерам Viterra належатиме близько третини об'єднаної компанії.

Угоду, яку одноголосно схвалили ради директорів Bunge та Viterra, планується завершити у середині 2024 року. Вона має отримати дозволи з боку регулюючих органів та акціонерів Bunge.

Очолить нову компанію, яка збереже назву Bunge, нинішній головний виконавчий директор Bunge Грег Хекман. Девід Маттіске, який зараз є гендиректором Viterra, стане одним із головних операційних директорів.

Bunge вже є найбільшим у світі переробником олійних культур, і аналітики кажуть, що вона та переробні підприємства Viterra можуть зіткнутися з контролем з боку регулювальних органів у Канаді та Аргентині.

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Це вже друга спроба злиття цих компаній, але 6 років тому поглинути конкурента намагалась Viterra (тоді - Glencore Agriculture), а не навпаки, як зараз.

Об'єднана компанія Bunge-Viterra працюватиме в Україні - найбільшому у світі виробнику соняшнику та найбільшому постачальнику соняшникової олії. Три її заводи з перероблення олійних культур розташовані на півдні та сході країни — у Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

Очікується, що протягом трьох років злиття принесе близько $250 млн річного валового операційного прибутку до оподаткування.

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Джерело: Мінфін
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