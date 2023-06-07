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7 червня 2023, 9:48 Читать на русском

Світові ціни на зерно підскочили після руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС

Вартість липневого ф'ючерсу на пшеницю зросла 6 червня на 3,8%, до $6,48 за бушель, свідчать дані торгів на товарній біржі Чикаго. Ціни на зерно підскочили на тлі посилення геополітичної напруги, пов'язаної із руйнуванням російськими окупантами Каховської ГЕС, пише Bloomberg.

Ціни на зерно підскочили на тлі посилення геополітичної напруги, пов'язаної із руйнуванням греблі Каховської ГЕС, пише Bloomberg.
Фото: ubr.ua

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Ціни на кукурудзу на максимумі сягали $609,4 за бушель (зростання до закриття попереднього торговельного дня на 2%).

Як пише видання, учасники торгів побоюються дефіциту постачання зерна на ринок через скорочення експорту через Чорне море.

Каховська ГЕС знаходиться далеко від трьох портів у Чорному морі, на які поширюється зернова угода, але затоплення територій становить серйозний ризик для людей, транспорту та логістики, пише Bloomberg.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

Короткостроковим наслідком може стати пошкодження сховищ зерна, що розташовані у пониззі річки Дніпро, розповів Bloomberg голова агентства «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов.

«Наразі неясно, скільки зерна може гнити. Довгострокові наслідки будуть набагато драматичнішими», — сказав він.

«Зернова угода»

«Зернову угоду» Росія та Україна окремо уклали з Туреччиною та ООН близько року тому.

У середині травня 2023 року сторонам вдалося продовжити домовленості ще на два місяці — до 17 липня.

Угода із зерна — одна з причин різкого падіння світових цін на продовольство порівняно з торішнім максимумом, пише газета The Wall Street Journal.

У травні цього року кошик основних продуктів харчування був на 20% дешевшим, ніж у березні 2022 року, коли ціна досягла рекордного рівня.

Додатково до зростання цін на пшеницю могли сприяти повідомлення про те, що райони вирощування пшениці в Китаї перебувають під загрозою через екстремальну погоду.

Очікується, що у провінції Хенань, найбільшому виробнику пшениці в Китаї, найближчими днями пройдуть зливи. Це ускладнить збирання врожаю зерна, що вже постраждав через вологу. Китай є найбільшим споживачем пшениці у світі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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