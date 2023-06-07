Світові ціни на зерно підскочили після руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС

Як пише видання, учасники торгів побоюються дефіциту постачання зерна на ринок через скорочення експорту через Чорне море.

Каховська ГЕС знаходиться далеко від трьох портів у Чорному морі, на які поширюється зернова угода, але затоплення територій становить серйозний ризик для людей, транспорту та логістики, пише Bloomberg.

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Короткостроковим наслідком може стати пошкодження сховищ зерна, що розташовані у пониззі річки Дніпро, розповів Bloomberg голова агентства «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов.