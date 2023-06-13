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13 червня 2023, 15:05 Читать на русском

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії пропрацювали не менше ніж два роки. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії пропрацювали не менше ніж два роки.
Фото: te.20minut.ua

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За даними Пенсійного фонду, перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. особам, розмір пенсії збільшено понад 401 тис. осіб, середній розмір підвищення — 221,74 грн.

Зокрема, перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. З них пенсії зростуть у середньому на 179,47 грн для 327,2 тис. осіб.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 117,4 тис. осіб. Розмір пенсії збільшено для 73,8 тис. осіб із цієї категорії, середній розмір підвищення становитиме 409,16 грн.

За оцінками Пенсійоного фонду, додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій становитимуть близько 89 млн грн на місяць.

Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій проводиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень і травень.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 11 червня профінансовано 23,5 млрд грн на пенсійні виплати, в тому числі 4,9 млрд грн через Укрпошту, 18,6 млрд грн через уповноважені банки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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