Станом на 11 червня профінансовано 23,5 млрд грн на пенсійні виплати, в тому числі 4,9 млрд грн через Укрпошту, 18,6 млрд грн через уповноважені банки. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Пенсійний фонд вже спрямував на пенсійні виплати 23,5 мільярда
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Куди спрямували кошти
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767 млн грн на житлові субсидії та пільги;
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1435,7 млн грн на страхові виплати, в тому числі 420,1 млн грн на оплату лікарняних.
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Нагадаємо
За січень — квітень 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав 128,5 млрд грн надходжень від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 14,2 млрд грн більше, ніж планувалося.
Джерело: Мінфін
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