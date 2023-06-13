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13 червня 2023, 12:34 Читать на русском

Криптобіржі в США змусять реєструватися в SEC — JPMorgan

Американські криптобіржі з високою ймовірністю зобов'яжуть проходити реєстрацію в Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) як брокерів, а всі криптовалюти на платформах класифікують як цінні папери. Такого висновку дійшли стратеги JPMorgan, повідомляє The Block.

Американські криптобіржі з високою ймовірністю зобов'яжуть проходити реєстрацію в Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) як брокерів, а всі криптовалюти на платформах класифікують як цінні папери.
Фото: pixabay.com

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До чого це призведе

На думку експертів, подібна ситуація чинитиме серйозний тиск на індустрію. Однак у компанії вважають, що цей підхід має і позитивні моменти — до цифрових активів застосовуватиметься таке ж законодавство, як і до традиційних.

Раніше SEC подала позови проти Binance US та Coinbase, звинувативши платформи у продажу незареєстрованих цінних паперів.

Аналітики JPMorgan наголосили, що дії Комісії посилюють потребу американських законодавців у розробці чіткої нормативно-правової бази. За їхніми словами, без ясності криптоактивність у США, ймовірно, переміститься за межі країни та децентралізовані організації, а венчурне фінансування сектора скоротиться.

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Нові правила «звільнять галузь від поганої практики та несумлінних гравців, що, своєю чергою, необхідно для того, щоб індустрія дозріла та побачила активнішу інституційну участь», пояснили представники організації.

У судових документах SEC назвала понад десять токенів цінними паперами. На думку експертів, перемога регулятора може призвести до делістінгу цих монет та обмеження потенційного розвитку їх блокчейнів.

«З огляду на те, що більшість токенів, на які націлена SEC, є конкурентами Ethereum, дії регулятора підвищують ймовірність того, що мережа ще більше посилить своє домінування в блокчейн-сфері», — заявили в JPMorgan.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що судові позови Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти Binance, Binance US та Coinbase спровокували відтік коштів на загальну суму близько $4 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zzzachary
zzzachary
13 червня 2023, 13:07
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От і все яка там свобода, все повинно контролюватись ким? Правильно Банками. Ми хоть трішечкі вільні поки у нас є налік)))
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