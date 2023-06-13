Банки України у квітні видали 41 іпотечний кредит на понад 50 мільйонів

Банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ .

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Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у квітні 14,6% (у березні — 14%).

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Де найбільше видавали іпотечні кредити

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київській області — 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).