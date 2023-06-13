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13 червня 2023, 11:34 Читать на русском

Банки України у квітні видали 41 іпотечний кредит на понад 50 мільйонів

Банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ.

Банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у квітні 14,6% (у березні — 14%).

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Де найбільше видавали іпотечні кредити

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київській області — 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
alexkush
alexkush
13 червня 2023, 12:32
#
Из 150 банков на 40 млн населени 40 ипотечных кредитов? это смешно
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