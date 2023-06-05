Банки вже видали пільгових кредитів більш ніж на 202 мільярда

За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» видано 365 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 62 963 кредити на загальну суму 202,86 млрд грн, з яких 41 762 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 88,31 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 28 141 кредитний договір на загальну суму 113,2 млрд грн.

З них 3,34 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,64 млрд грн — як антикризові кредити; 4,26 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 31,6 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,42 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Нагадаємо

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.