Курс валют на 13 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 13 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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В обмінниках долар подорожчав на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 3 копійки у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,28 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,45 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,17−37,25, євро — 40,21−40,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,46−39,85 грн/євро.

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