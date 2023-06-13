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13 червня 2023, 10:01 Читать на русском

В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії

Кабінет міністрів сьогодні, 13 червня, розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу України, пов'язаних із завершенням карантину, встановленого через COVID-19. Податкові пільги діяли три роки. Про це повідомляє член Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка.

Кабінет міністрів сьогодні, 13 червня, розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу України, пов'язаних із завершенням карантину, встановленого через COVID-19.
Фото: pixabay.com

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Як зазначив депутат, ВООЗ у травні скасувало статус пандемії COVID-19.

«У нас карантин формально ще діє до 30.06.2023, ну і судячи по внесення такого факту закону урядом, то на цьому і завершиться», — заявив Железняк.

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Він додав, що більшість норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:

  • щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання;
  • про тимчасовий порядок відвантаження етилового спирту для виробництва дезінфекційних засобів.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 10:12
#
А що, вже всі вилікувались? А чого тоді посеред літа закликають вакцінуватись, ось навіть якийсь бус приїде щеплення робити.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
13 червня 2023, 10:21
#
Потому что вколоть дешевле, чем законно утилизировать.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 червня 2023, 11:14
#
Колите пока бесплатно дают :)
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 12:48
#
Це як в приказці про дармовий оцет?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 червня 2023, 13:13
#
Щось дуже сильно збільшилася надлишкова смертність в світі і різко знизилася народжуваність за останні два роки. Що ж стало тому причиною?
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