Кабінет міністрів сьогодні, 13 червня, розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу України, пов'язаних із завершенням карантину, встановленого через COVID-19. Податкові пільги діяли три роки. Про це повідомляє член Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка.
В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії
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Як зазначив депутат, ВООЗ у травні скасувало статус пандемії COVID-19.
«У нас карантин формально ще діє до 30.06.2023, ну і судячи по внесення такого факту закону урядом, то на цьому і завершиться», — заявив Железняк.
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Він додав, що більшість норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:
- щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання;
- про тимчасовий порядок відвантаження етилового спирту для виробництва дезінфекційних засобів.
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