Forbes: Близько 300 підсанкційних осіб володіють активами в Україні, з них 40-50 — росіяни

Під санкціями України перебувають 6800 фізичних та юридичних осіб, але лише 300 з них мають активи в Україні. 40−50 осіб — це російські олігархи. Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця міністр юстиції Ірина Мудра, яка відповідає в Мін'юсті за стягнення активів росіян в Україні.

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Деталі

Мінʼюст направляє запити по всіх підсанкційних особах у правоохоронні органи щодо наявності активів в Україні. За їхніми відповідями міністерство склало мапу активів, на який близько 300 осіб, включно з тими, у кого є майно в анексованому Криму і на окупованих територіях, розповіла Мудра.

«З них 40−50 субʼєктів, це так звані олігархи, активи яких можуть дійсно працювати на економіку країни», — уточнила вона.

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Поки Мін'юст подав позови щодо конфіскації майна п’ятьох із них — Володимира Євтушенкова, Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера (поки лише по акціях PINbank) та Аркадія Ротенберга.

Найближчим часом Мін'юст подасть найбільший позов щодо компенсації російських активів. Ймовірно, він стосуватиметься групи VS Energy.

Нагадаємо

З вересня 2022 року, коли Україна вперше з початку повномасштабної війни з Росією запровадила санкції проти російських бізнесменів та топпосадовців, Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) ухвалила 35 санкційних пакетів.

Загалом до них увійшло 6873 юридичні та фізичні особи. Законодавство дозволяє державі конфісковувати їхні активи за позовом Міністерства юстиції до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За час війни Мінʼюст ініціював 19 таких процесів, з них лише пʼять проти російських бізнесменів.