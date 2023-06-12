Національний банк ухвалив рішення про включення ТОВ «Смартфінанс» до Реєстру колекторських компаній. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
На ринку колекторських компаній з’явився один новий гравець
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Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня.
За даними аналітичної системи YouControl, «Смартфінанс» зареєстрована 16 вересня 2014 року в Києві.
Кінцевий бенефіціарний власник — Ольга Дума. Статутний капітал компанії становить 5,1 млн грн.
«Смартфінанс» спеціалізується на кредитуванні, а також фінансовому лізингу та наданні інших фінпослуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Зазначається, що на сьогодні Нацбанком зареєстровано 67 колекторських компаній.
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