У травні 2023 року фінансовий ринок України залишили 29 установ — НБУ

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Ринок небанківських фінансових послуг

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1 316 (станом на 30 квітня) до 1 286 (станом на 31 травня).

Кількість банків у травні не змінилася і становила 65.

Кого виключили із реєстрів

Із реєстрів виключено 31 учасника ринку небанківських фінансових послуг:

11 фінансових компаній

один страховик

три ломбарди

три кредитні спілки

один лізингодавець

один страховий брокер

один колектор.

Крім того, відповідно до вимог закону «Про платіжні послуги» 2 фінансові компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Отже, у травні дві компанії отримали нові ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.

Упродовж травня до реєстру включено одну фінансову компанію.

У травні видано ліцензії двом фінансовим компаніям. Водночас 10 фінансовим компаніям, одному страховику, трьом ломбардам, трьом кредитним спілкам та двом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а семи фінансовим компаніям, двом страховикам та одній лізинговій компанії — примусово (як захід впливу). Крім того, ще двом фінансовим компаніям відкликано всі ліцензії відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги».

У травні також було добровільно анульовано частину з наявних ліцензій 13 фінансовим компаніям та двом страховикам, водночас одній фінансовій компанії — примусово.

Зупинено дію ліцензій одному страховику, водночас одній фінансовій компанії — поновлено.

Хто працює на ринку

Станом на 31 травня на небанківському ринку працювали:

104 страховики non-life (у квітні було 109) та 12 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

166 ломбардів (було 170)

153 кредитні спілки (було 157)

85 лізингових компаній (було 86)

643 фінансові компанії (було 657)

56 страхових брокерів (було 57)

66 колекторських компаній (було 67).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 22 небанківські фінансові групи (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 32 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (у квітні було 33), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).