Суд заарештував власника банку «Український капітал»

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Що відомо

Слідчий суддя Віктор Маслов обрав тримання під вартою полтавському бізнесмену Сергію Бєлашову, який очолює фракцію «Батьківщини» у Полтавській облраді та є власником банку «Український капітал».

Також суддя призначив альтернативну заставу у 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

Запобіжний захід діятиме до 9 серпня включно.

За даними НБУ, Сергію Бєлашову належить 48,9196% акцій банку «Український капітал», його дружині Ліліані Бєлашовій — 19,9999%, сестрі дружині Євгенії Федорович — 21,3864%, матері дружини Дарії Злидар — 1,5%.

При цьому прокурор САП просив призначити понад 120 млн грн альтернативної застави, а захист наполягав, що підозра необґрунтована і тримання під вартою Бєлашова, який з 2009 року має інвалідність 2 групи, порушує Конвенцію і матиме ознаки катування.

Детективи НАБУ з'ясували, що з грудня 2016-го по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.

За версією слідства, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на 1000 кубометрів. При цьому службові особи Укрзалізниці свідомо приховували вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, фактично надавши перевагу двом компаніям. Отримані хабарі розподілялись між широким колом учасників злочинної змови.

НАБУ та САП підозрюють Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб Укрзалізниці. Слідство вважає, що до схеми, яка нібито завдала 206 млн грн збитків, була активно залучення компанія «Скела терціум».

«Скела терціум» володіє 21,3864% акцій банку «Український капітал». Ця компанія на 75% належить Євгенії Федорович, на 25% — Сергію Непом'ящєму.