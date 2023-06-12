Вищий антикорупційний суд 11 червня заарештував керівника «Батьківщини» у Полтавській облраді, власника банку «Український капітал» Сергія Бєлашова із заставою у 30 млн грн. Про це пише Фінклаб.
Суд заарештував власника банку «Український капітал»
Що відомо
Слідчий суддя Віктор Маслов обрав тримання під вартою полтавському бізнесмену Сергію Бєлашову, який очолює фракцію «Батьківщини» у Полтавській облраді та є власником банку «Український капітал».
Також суддя призначив альтернативну заставу у 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.
Запобіжний захід діятиме до 9 серпня включно.
За даними НБУ, Сергію Бєлашову належить 48,9196% акцій банку «Український капітал», його дружині Ліліані Бєлашовій — 19,9999%, сестрі дружині Євгенії Федорович — 21,3864%, матері дружини Дарії Злидар — 1,5%.
При цьому прокурор САП просив призначити понад 120 млн грн альтернативної застави, а захист наполягав, що підозра необґрунтована і тримання під вартою Бєлашова, який з 2009 року має інвалідність 2 групи, порушує Конвенцію і матиме ознаки катування.
Детективи НАБУ з'ясували, що з грудня 2016-го по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.
За версією слідства, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на 1000 кубометрів. При цьому службові особи Укрзалізниці свідомо приховували вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, фактично надавши перевагу двом компаніям. Отримані хабарі розподілялись між широким колом учасників злочинної змови.
НАБУ та САП підозрюють Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб Укрзалізниці. Слідство вважає, що до схеми, яка нібито завдала 206 млн грн збитків, була активно залучення компанія «Скела терціум».
«Скела терціум» володіє 21,3864% акцій банку «Український капітал». Ця компанія на 75% належить Євгенії Федорович, на 25% — Сергію Непом'ящєму.
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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП про дозвіл на спецрозслідування.
«Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства», — зазначають у САП.
На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.
Досудове розслідування триває.
Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання коштів.
Колишньому голові НБУ Кирилу Шевченку та ще кільком іншим посадовцям «Укргазбанку» заочно повідомили про підозри 6 жовтня 2022 р. 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого.
8 грудня 2022 р. суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка у рамках кримінального провадження, що стосувалось не періоду його головування в Нацбанку, а керівництва «Укргазбанком».
14 лютого 2023 детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозри ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ «Укргазбанк» Шевченком.
Чи доведуть справу до кінця і накажуть винних, чи як завжди у нас буває?