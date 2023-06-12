Курс валют на 12 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 12 червня, курс долара на готівковому ринку у купівлі та у продажу не змінився. Євро у покупці подорожчало на 7 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці втратив 1 копійку, а у продажу 8 копійок. Курс євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 39,87 грн, а продають за 40,45 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,10−37,17, євро — 40,15−40,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,30−39,69 грн/євро.

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